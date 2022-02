„Ca anul ăsta nu a fost niciodată”. Reacția lui Dan Petrescu după al patrulea meci din 2022 cu gol primit”

Antrenorul CFR-ului a sprintat de pe bancă pentru a-l felicita pe Neguț, marcatorul golului de trei puncte pentru vișinii la Mediaș.

„Bursucul” a fost bucuros că soarta și-a întors fața și către echipa lui deși inclusiv la Mediaș, CFR a fost egalată. S-a întâmplat pentru a patra oară în cele cinci meciuri jucate de la startul minireturului.

„Demult n-am mai trăit 5 meciuri la intensitate maximă, să conducem, să fim egalați… puteam face 2 sau 3-0, putea fi apoi 1-2 sau 1-3. Treci de la o stare la alta, nu e ușor ca antrenor. Ca anul ăsta nu a fost niciodată, nu obișnuia să ne egaleze nimeni. Când era 1-0, se termina totul. Nu mai sunt jucătorii din trecut, sunt multe schimbări și nu e ușor până voi face echipa să înțeleagă că e important să te aperi bine.

Avem 15 meciuri la rând de când nu am pierdut, de la înfrângerea cu Rapid, și acum vom juca chiar cu Rapid. Avem 11 victorii și 4 egaluri, dar putea fi și mai bine. Sper ca pe viitor să mai dăm goluri în minutul 90, să câștigăm așa. Nu am mai rezistat și am alergat după Neguț, mai ales că mi l-am dorit foarte mult. Îmi pare bine că l-am adus, e împrumutat, dar cu acest gol cred că va rămâne la noi mai mult timp”, a dezvăluit tehnicianul la sfârșitul jocului de la Mediaș.

Perioada de trasferuri se încheie luni în Liga 1 luni, iar Petrescu trage nădejde că își va mai întări lotul pe ultima sută de metri.

„100% avem nevoie de jucători, dar nu putem lua jucătorii ușor, ca în trecut. Doar jucători liberi, iar pe ultima sută de metri nu cred că vom găsi un jucător care să facă diferența. Trebuie să stăm mai bine pe teren. Sper să vină Roger. Dacă vine, poate ne închegăm mai bine.

Înainte ne apăram și ne criticau toți. Acum am încercat să dăm golul 2, dar Irobiso a făcut o fază fantastică. Eu zic că a făcut meciul carierei, sau cel mai bun de când a venit la Mediaș. Știam că are forță, dar astăzi a fost omul meciului. A făcut diferența, ei mai puteau marca două goluri, au avut ocazii foarte mari. Trebuie să fim realiști”, a mai transmis antrenorul trupei din Gruia.