„Câinii”, desființați după eșecul cu FCSB: „Bonetti e bonetă, iar jucătorii dau cu sapa sau cu târnăcopul”

Dinamo a pierdut drastic, în fața rivalilor de la FCSB, scor 0-6, în etapa a opta din Liga 1, ajungând la cinci eșecuri consecutive, fără gol marcat.

Mircea Stoenescu a comentat și el disputa de pe Arena Națională. Acesta a avut o reacție dură la adresa lui Dario Bonetti, dar nu i-a iertat nici pe jucători. De asemenea, pentru fostul fotbalist și președinte al clubului, nici viitorul lui Dinamo nu va arăta mai bine decât prezentul, astfel că evitarea retrogradării va fi obiectivul echipei și în acest sezon.

”Din păcate, am văzut derby-ul. Prevedeam catastrofa, dar nu șase goluri, ci credeam că vor fi doar 4. A greșit și arbitrul, dar și 11 contra 11, tot ar fi câștigat FCSB cu 3-0 fără probleme.

Băieții au venit tot într-o fugă. Vor să dea o mână de ajutor, dar e greu când nu ai pregătirea făcută. Și a fost deranj mare pe partea stângă a noastră. Bine, a fost teribil peste tot, rivalii ne-au făcut varză călită.

Bonetti e bonetă. N-a avut nicio reacție. OK, poate fi adus în discuție și evoluția scorului, dar să nu iasă el să strige: „Bă, ce faceți, bă?!”. Parcă aștepta să vină tăvălugul peste el, peste noi. Până la urmă, ziceți-mi și mie, ce performanță a avut omul ăsta?

Trebuie adus un antrenor dinamovist. Bonetti nu-mi inspiră nimic. Bine, și ca fotbalist, mi-aduc aminte de Facchetti, nu de Bonetti.

Play-off?! Dinamo e of, of, of. Torje e mai mult cu lingvistica sau cu sfaturile. Sincer, m-am săturat de propaganda asta, că facem, că dregem, iar când începe fotbalul, ne bat toți. Jucătorii zic că muncesc, de parcă dau cu sapa sau cu târnăcopul. Dinamo va pierde și cu Botoșani, nu-mi fac iluzii, probabil, vor mai urma multe eșecuri”, a declarat Mircea Stonescu, pentru gsp.ro.