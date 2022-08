Calculele incredibile ale lui Gigi Becali în cazul transferului lui Edjouma: ”Iei 5 milioane după câteva luni!”

Edjouma ar fi dorit în Franța. Gigi Becali nu are de gând să se despartă de jucătorul lui. Totuși, patronul FCSB a recunoscut că s-ar desparte de mijlocașul defensiv, dacă clauza de reziliere ar fi achitată.

„Îți spun un lucru, eu am spus că nu pleacă sub 5 milioane, că are clauză, dar dacă o plătesc, mă bucur, sincer să fiu. E vorba că ai luat un jucător cu 300.000 și după iei 5 milioane după câteva luni. (n.r. – v-au abordat cei de la Toulouse?) Nu, am văzut numai din presă”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Becali despre Boli

”n.r. – transferați de la Valeriu Iftime?) Dacă-mi dă și ceva bani el, tot nu iau. N-am ce să iau de la el. Nu-l cunosc pe Dican. (n.r. – Florin Bratu l-a lăudat pe Dican) Dacă el, din 5 meciuri câștiga 3 și pierdea 2, aveam încredere în el, dar dacă el a pierdut 4. (n.r. – dacă l-ar interesa Kevin Boli) Eu l-am trimis pe Boli la Botoșani. L-am trimis în probe. Dacă mie-mi place de el, îl iau eu gratis, dar să văd după un an. Dacă e Boli ăla care era, da, îmi place. Să vedem.”

