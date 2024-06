Campionul cu FCSB sezonul trecut a vrut să renunțe la fotbal înainte de a pune mâna pe trofeul Ligii 1: „Mi-a trecut prin cap ideea de a mă opri!”

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara anului trecut. Experimentatul fundaș și-a ajutat echipa să redevină campioana României după 9 ani.

Sezonul a fost presărat de accidentări și pauze, care l-au făcut la un moment dat să ia în calcul retragerea. Iată ce a spus Chiricheș despre deciziile luate.

„Mi-a trecut prin cap ideea de a mă opri!”

„Cumva m-am maturizat în toți acești ani, când am jucat ‘în afară’. Perioadele grele cu accidentările m-au împins să-mi doresc mai mult de la fizicul meu și să fac mai mult pentru a-mi prelungi cariera.

În acest sezon, am avut două zile mai grele după accidentare. Cumva mi-a trecut prin cap ideea de a mă opri. Am avut prieteni și familia care m-au susținut și m-au ajutat să-mi pun niște întrebări în sensul ăsta.

După două zile am revenit asupra deciziei și am zis să mai trag o dată și să continui. Am fost multe accidentări de-a lungul timpului.

Îți dai seama că ai multe frustrări și-ți trec multe lucruri prin cap. Am avut oameni frumoși și apropiați care m-au împins să mă mai gândesc.

E clar că m-au tras în jos accidentările, dar nu regret nimic. M-au ajutat să fiu mai puternic mental și m-au ajutat să fiu persoana care sunt acum. M-au ajutat să mă pregătesc mai bine și să-mi doresc mai mult de la cariera mea.

Le-am lăsat în spate și cu ajutorul a ceea ce fac acum încerc să-mi prelungesc cariera și să fiu la o formă cât mai bună”, a declarat Vlad Chiricheș, potrivit celor de la golazo.ro.