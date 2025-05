Când ar putea primi Șucu un răspuns de la antrenorul pe care și-l dorește la Rapid

Marius Șumudică a plecat oficial de la Rapid, cu o etapă înaintea finalului campionatului. Dan Șucu l-ar dori pe Daniel Pancu pentru stagiunea următoare.

Marius Măldărășanu a fost luat în calcul la un moment dat, însă se pare că acesta își va prelungi înțelegerea cu Hermannstadt.

În acest moment sunt două tabere la Rapid. Unii militează pentru Pancu, un fin cunoscător al Rapidului, iar ceilalți ar prefera un antrenor italian.

Totuși, în acest moment, Daniel Pancu este alegerea lui Dan Șucu pentru postul de antrenor. Selecționerul României U21 a fost deja contactat și va da un răspuns final după Campionatul European din iunie.

„M-am simțit împietrit, nu-mi explicam de ce am jucat în halul în care am jucat (n.r. Rapid – CFR Cluj, scor 1-4). Nu pot să-mi dau seama de ce am jucat așa. Îl felicit pe Cristi Săpunaru pentru o carieră senzațională și sper să aibă la fel și pe parte administrativă.

Mai avem un meci în care sperăm să nu arătăm la fel și trebuie să arătăm altfel, neapărat, și să schimbăm multe lucruri: atitudine, mentală. Nu e normal ce se întâmplă la un club de nivelul Rapidului, trebuie să arătăm altfel, ca o familie. Trebuie să facem o mică revoluție la ce înseamnă o familie. Anul ăsta lucrurile nu au stat cum trebuie.

Și domnul Șucu e supărat pentru tot sezonul. Sezonul viitor nu vom mai accepta așa ceva. Foarte mulți din club nu s-au înțeles, fiecare a căutat să câștige punctele pentru el și să fie mai important decât echipa.

Și, din păcate, nu se poate, fără o echipă la toate nivelurile din club. Prea multe orgolii din partea multora. Nu e ceva ce ne dorim, și aici va trebui să tăiem în carne vie”, a declarat Victor Angelescu în această dimineață