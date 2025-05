Când se va retrage Răzvan Lucescu din fotbal

Răzvan Lucescu este unul dintre antrenorii de top din România.

Recent, el a fost întrebat când se va retrage din lumea fotbalului.

”(n.r. ai de gând să antrenezi până la 80 de ani ca tatăl tău, Mircea Lucescu?) Nu m-am gândit la asta. Mă joc cu ideea de a renunța rapid la fotbal. Îmi spun uneori că în orice moment pot să renunț, ca o supapă. Eu mereu am luat decizii pe fond emoțional. Nu am avut o strategie sau o logică. Până acum viața mi-a arătat că am procedat bine”, a spus Răzvan Lucescu, la emisiunea Fotbal Club.