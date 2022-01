Căpitanul roș-albaștrilor a invocat ghinionul după remiza din derby: „Numai nouă ni se putea întâmpla”

FCSB a ratat o primă șansă de a micșora diferența care există în prezent față de rivala CFR Cluj după ce a obținut doar un punct la debutul oficial din 2022.

Golgheterul sezonului trecut consideră că momentul psihologic al partidei a fost cel în care adversara a egalat la 1 în minutul 36.

Și din teren a fost un meci frumos, cu multe goluri din păcate am luat două goluri din faze fixe. Exact de ce ne era frică nu am scăpat, este bine că am reușit să egalăm pe final și să scoatem un punct. A fost golul lor norocos, primul cu spatele, numai nouă ni se putea întâmpla, altfel decurgea jocul dacă nu luam acel gol, era altceva.

Este bine că am marcat trei goluri ne dă încredere pentru ceea ce urmează acum rămâne de văzut dacă se vor încurca și ei. Dacă noi vom reușit să câștigăm următoarele meciuri ne putem apropia și titlul se va juca”, a fost de părere Florin Tănase, după ultimul fluier al derbyului etapei a 22-a.

Pe Tănase nu știe dacă finalul sezonului îl va mai prinde la FCSB. Negocierile pentru un transfer al său în străinătate nu s-au încheiat încă.

„Nu mă afectează eu mă antrenez zi de zi, îmi doresc să joc cât mai multe meciuri să marchez să ajut echipa. Se discută rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu știu foarte multe, deocamdată sunt aici, mă concentrez pe ce am de făcut aici, sper să îmi ajut echipa ca de fiecare dată.

Cu Dinamo este greu să fie același scenariu ca în tur, o să ne aștepte un meci dificil jucăm în Ștefan cel Mare, nu știu cât de bun va fi terenul acolo, sperăm să fie dezghețat să jucăm”, a mai punctat decarul vicecampionaei României.

