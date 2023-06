Care sunt cele mai bune gratare pentru o familie numeroasa?

Ai o familie numeroasa si vrei sa va bucurati de preparate delicioase vara aceasta? Aduna-i pe cei dragi in jurul mesei si impartasiti experiente culinare, pline de aroma, gust si mirosuri care iti lasa gura apa. Cand vine vorba de gatit in aer liber pentru o familie numeroasa, gratarul este cea mai populara si practica optiune. Poti prepara o diversitate mare de alimente, in mod eficient si rapid la tine in curte, gradina sau chiar pe balconul apartamentului. Cum? Cu ajutorul gamei de gratare Weber din catalogul PE FOC.

Optand pentru un model gratar Weber, ai parte de un echipament de gatit profesional de top, ce apartine unuia dintre cele mai cunoscute branduri de gratare din lume! Oferta de grill-uri Weber din catalogul PE FOC cuprinde unitati de gatit in aer liber electrice, pe carbuni sau pe gaz, cu ajutorul carora poti pregati preparate delicioase din carne, legume sau alte alimente. Poti alege un grill din fonta sau otel, cu aragaz sau afumatoare, cu rotisor, cu picioare sau capac, pe diverse dimensiuni si stiluri.

Asadar, sa descoperim impreuna care sunt cele mai bune modele de gratare de gradina pentru familiile care iubesc mancarea facuta la gratar:

Gratare pe gaz

Gratarele cu gaz sunt preferate de multi oameni datorita usurintei de utilizare si vitezei la care se incalzesc. Cu un gratar pe gaz poti configura rapid temperatura dorita si poti incepe sa gatesti in doar cateva minute. De asemenea, curatarea unui gratar cu gaz este mult mai usoara decat curatarea unui gratar traditional cu carbune. Daca iti doresti gratare pe gaz din otel emailat sau inox, ofertele PE FOC includ variante cu capac, ce pot fi utilizate in interiorul sau exteriorul casei, dar si pe balconul unui apartament la bloc, la camping sau picnic. Poti opta pentru un gratar pe gaz cu arzator, de dimensiuni mici sau mari, incorporabil sau cu picioare, la pret accesibil sau din gama premium. Orice tip de gratar pe gaz poate fi accesorizat in mod inteligent cu plita sau plansa din fonta, rotisor, ochi de aragaz, piatra de gatit sau alte dotari avansate.

Avantajele gratarului cu gaz:

Timp de incalzire rapid – poti incepe sesiundea de gatit in doar cateva minute.

Control precis al temperaturii – poti configura temperatura dorita si o poti mentine constanta pentru a obtine rezultatele dorite.

Usor de utilizat – nu este necesar sa adaugi sau sa elimini din cantitatea de carbune.

Curatare usoara – nu exista cenusa sau mizerie de curatat.

Gratar pe gaz Weber, de dimensiuni mari si masute de gatit, amplasat in gradina unei case.

Gratare pe carbuni

Gratarele pe carbuni sunt mai potrivite pentru familiile care apreciaza gustul autentic al mancarii facute la gratar. Desi poate dura mai mult timp pentru a incalzi gratarul si pentru a gati mancarea, gustul si aroma fumului adaugate de carbune sunt incomparabile. In cazul in care preferi sa utilizezi un gratar pe carbuni pentru prepararea unei carni fragede si suculente la tine acasa, oferta PE FOC contine produsele perfecte!

Alege din multimea de modele precum gratare din fier forjat, din tabla groasa sau metalice, modele din fonta, inox sau cu ceramica la interior, grill-uri cu capac, rotunde sau dreptunghiulare si cu inaltimi reglabile. Tipurile de gratare pe carbuni sunt potrivite pentru experiente culinare la exterior: in curte, terasa sau foisor, dar si pentru gatitul la interior: pe balcon sau pe o terasa inchisa.

Gratar pe carbuni profesional, cu masa de lucru, pozitionat in curtea unei locuinte.

Avantajele gratarelor pe carbune:

Gustul si aroma fumului – fumul de la carbune poate adauga un gust si o aroma speciala preparatelor, oferind o experienta culinara deosebita.

Cost mai mic – gratarele pe carbuni sunt, de obicei, mai ieftine decat cele pe gaz.

Portabilitate – majoritatea gratarelor pe carbune sunt mai usoare si mai compacte decat cele cu gaz, astfel ca pot fi mai usor de transportat.

Gratare pe peleti

Gratarele pe peleti reprezinta o alta alternativa excelenta pentru familiile numeroase care isi doresc sa se delecteze cu preparate la gratar aromate, intr-un mod cat mai autentic. Grill-urile cu afumatoare si cuptoarele din aceasta gama functioneaza cu orice tip de peleti, iar gatitul este curat si economic, fara fum si fara cenusa rezultata in urma arderii.

Cu un gratar pe peleti tip bbq poti gati carne, peste, legume si chiar pizza sau prajituri! Mai mult, il poti lua cu tine oriunde, fiind portabil si mobil. Aspectul deosebit pe care il prezinta gratarele pe carbuni si functionalitatea optima iti vor oferi o experienta culinara extraordinara, fie ca esti pe terasa, in curte, in gradina, sau atunci ca doresti sa iti scoti familia la un picnic in natura.

Gratar pe peleti de dimensiuni mari, cu capac, pentru gatitul in exterior.

Avantajele gratarelor pe peleti:

Sunt economice – gratarul pe peleti este considerat una dintre cele mai economice optiuni de gatit, deoarece peletii sunt mai ieftini decat alte surse de combustibil si ard lent, ceea ce inseamna ca utilizezi o cantitate mai mica de combustibil.

Controlul temperaturii – cu un gratar pe peleti, poti monitoriza si controla temperatura cu ajutorul unui panou de control electronic, ceea ce face gratarul pe peleti potrivit pentru retetele care necesita o temperatura precisa.

Arome delicioase – peletii de lemn vin intr-o varietate de arome, inclusiv stejar, fag si mesteacan, ceea ce poate adauga un gust delicios mancarii.

Curatare usoara – peletii nu produc cenusa sau funingine, facilitand curatarea gratarului dupa gatit.

Asadar, daca ai o familie numeroasa si iti place sa fii inconjurat de cei dragi, delectandu-va cu preparatelor favorite, un gratar pe gaz, pe carbuni sau pe peleti ar putea fi alegerea potrivita. Consulta catalogul online PE FOC, opteaza pentru varianta ideala si ai parte de consultanta gratuita de specialitate, dar si transport garantat la tine acasa!