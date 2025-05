Carlo Ancelotti a anunțat lotul pentru prima sa acțiune pe banca naționalei Braziliei! Neymar și două vedete de la Real Madrid lipsesc de pe listă

Carlo Ancelotti și-a încheiat sâmbătă mandatul pe banca lui Real Madrid, iar luni a fost prezentat oficial ca noul selecționer al Braziliei. Italianul a anunțat lotul pentru partidele cu Ecuador și Paraguay din luna iunie, iar pe listă se află mai multe nume surprinzătoare.

Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru prima sa acțiune

Brazilia își va continua campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 în luna iunie, când va întâlni Ecuador în deplasare și Paraguay pe teren propriu. Momentan, „Selecao” ocupă locul 4 în grupa unică din preliminariile sud-americane, cu 21 de puncte.

Cele două partide vor fi primele pentru Carlo Ancelotti pe banca naționalei din America de Sud, iar tehnicianul a anunțat pe ce fotbaliști se va baza.

Italianul readuce la echipa națională doi jucători care nu mai fuseseră convocați din 2023: mijlocașul lui Manchester United, Casemiro, care a colaborat cu Ancelotti la Real Madrid, și atacantul lui Tottenham, Richarlison.

Din lot fac parte și vedetele Raphinha și Vinicius, dar și Antony, aflat într-o formă foarte bună după ce a fost împrumutat în Spania, la Betis. Ancelotti l-a convocat și pe Estevao Willian, fotbalist în vârstă de 18 de ani de la Palmeiras, care a semnat cu Chelsea în 2024 și se va alătura londonezilor în această vară.

Absențe importante pentru Ancelotti

Foștii elevi ai lui Carlo Ancelotti de la Real Madrid, Rodrygo și Endrick, nu au fost convocați din cauza unor accidentări. De pe listă lipsește și „veteranul” Neymar, care s-a refăcut recent după o problemă medicală, însă nu este la un nivel fizic destul de bun pentru a ajuta prima reprezentativă.

„Neymar nu se află pe listă, deoarece a revenit recent după o accidentare. Am vorbit cu el și am căzut de acord în privința acestui aspect. Am încredere în Neymar, contez pe el, ne dorim ca el să ajungă la Cupa Mondială la cel mai bun nivel”, a declarat Carlo Ancelotti la conferința de presă.