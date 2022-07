Carlo Ancelotti a construit Triunghiul Bermudelor la Real Madrid: „Ei fac mingea să dispară”

Real Madrid a învins Juventus cu 2-0 într-un amical disputat la Los Angeles (California). După meci, antrenorul echipei spaniole, Carlo Ancelotti, a dat câteva declarații savuroase.

Casemiro, Kroos și Modric alcătuiesc „Triunghiul Bermudelor”, deoarece fac mingea să dispară

Atacantul francez Karim Benzema a deschis scorul pentru deținătoarea Ligii Campionilor în minutul 19, din penalty. Madrilenii şi-au majorat avantajul prin spaniolul Marco Asensio, în minutul 69. Juventus nu a avut niciun șut pe poartă în cele 90 de minute.

A fost ultimul meci de pregătire pentru Real Madrid, care începe noul sezon pe 10 august, când va disputa Supercupa Europei cu formaţia germană Eintracht Frankfurt, la Helsinki. Va fi o reeditare a finalei Cupei Campionilor Europeni din 1960, câştigată cu 7-3 de Real.

După meciul cu Juventus, antrenorul Carlo Ancelotti a făcut o declarație savuroasă. „Îi numesc pe Casemiro, Kroos și Modric ‘Triunghiul Bermudelor’, pentru că fac mingea să ‘dispară’”, a răspuns tehnicianul italian, conform Marca.

Triunghiul Bermudelor este o zonă din Oceanul Atlantic, delimitată de Insulele Bermude, Puerto Rico și Fort Lauderale (Florida), unde au avut loc disparții misterioase ale navelor și avioanelor.

Lui Real madrid îi va fi, în continuare, foame de trofee, asifură Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti s-a referit și la meciul propriu-zis. „Un joc bun, am jucat bine, cu energie. Am terminat bine presezonul și am respectat planul pregătit. Echipa este foarte bună și cei care au evoluat în prima repriză sunt mai obișnuiți să joace împreună”, a spus Ancelotti.

„Benzema este cel mai bun dintre toți, fără îndoială. Face totul bine. E foarte greu să-l marchezi. Este Karim”, a mai punctat tehnicianul.

Carlo Ancelotti nu se teme că Real Madrid va intra în criză în ceea ce privește câștigarea trofeelor. „Acestei echipe nu îi este greu să-i fie, în continuare, foame de trofee. Dorința nu va scădea, este imposibil acest lucru cu oameni ca Casemiro, Kroos, Karim sau Modric…

Nu există secrete în fotbal. Uneori am îndoieli, pentru că trebuie să evaluez alte lucruri… Lotul este bun, dar nu este sigur că acești jucători vor juca în Supercupă… Mai este o săptămână până la urmă si vom vedea”, a mai precizat Ancelotti.

Antrenorul s-a referit și la campania de achiziții a eternei rivale Barcelona, care în această vară i-a adus pe Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen și Jules Kounde.

„În fotbal, nimic nu mă surprinde. Ei formează o echipă fantastică, îmi fac griji pentru echipa mea. Întotdeauna trebuie să respecți Barcelona”, a recunoscut Ancelotti.