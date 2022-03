Carlo Ancelotti despre Real Madrid: „Poate peste 10-15 ani”. Ce declarații surprinzătoare a avut tehnicianul italian despre echipa sa

Carlo Ancelotti și echipa sa, Real Madrid, s-au calificat în sferturile Champions League după victoria de pe teren propriu contra PSG (3-1). Karim Benzema, atacantul francez al Realului, a fost într-o formă de zile mari, iar cele 3 reușite ale sale au adus victoria și calificarea.

Tehnicianul celor de la Real Madrid a utilizat cunoscuta formație 4-3-3. Ceea ce a lipsit echipei madrilene a fost tripleta de la mijlocul terenului formată din Luka Modric-Toni Kroos-Casemiro (36, 32 și 30 de ani), pe care Ancelotti o consideră cea mai bună din lume în momentul de față.

Carlo Ancelotti, despre cine va înlocui tripleta de la mijlocul Realului

Ancelotti l-a folosit pe Federico Valverde (23 de ani) în locul mijlocașului la închidere, decizie care a surprins lumea fotbalului. La conferința de presă anterioară partidei cu Mallorca, italianul a fost întrebat de ce nu l-a titularizat pe Eduardo Camavinga, mijlocașul de 19 ani sosit în acest sezon din Franța.

Ancelotti a evitat să dea un răspuns concret. Tehnicianul a motivat faptul că francezul, alături de Valverde și un puști de la academia Realului sunt cei trei care vor prelua ștacheta de la Modric, Kroos și Casemiro.

„Situația lui Camavinga e clară, atât pentru noi, cât și pentru el. Camavinga reprezintă prezentul și viitorul acestui club.

În ziua în care Modric, Casemiro și Kroos vor îmbătrâni, poate peste 10-15 ani, avem jucători precum Camavinga, Valverde sau Antonio Blanco (jucător aflat la academie în prezent), ca înlocuitori pentru aceste legende”, a comentat Ancelotti, potrivit spanililor de la AS.

Ancelotti, încrezător: „Putem concura împotriva oricărei echipe”

„Putem concura împotriva oricărei echipe. După partida tur, oamenii au spus că nu avem nicio șansă, dar lucrurile s-au schimbat. Am jucat mai bine în acest meci. Am avut și noi puțin noroc, dar am meritat norocul pe care l-am avut la primul nostru gol”, au fost cuvintele lui Ancelotti, după victoria obținută de Real Madrid în fața PSG-ului.