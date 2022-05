Carlo Ancelotti se retrage după ce îi expiră contractul cu Real Madrid. Care e singura condiție pentru a se răzgândi

Antrenorul italian Carlo Ancelotti pregătește Real Madrid din vara anului 2021, iar contractul îi va expira în 2024. El a făcut cunoscut că se va retrage când îi expiră înțelegerea cu noua campioană a Spaniei, dar a spus că există ceva ce ar putea să-l facă să se răzgândească.

Carlo Ancelotti vrea să meargă cu soția în Australia și la Rio de Janeiro

Real Madrid întâlnește Manchester City miercuri, pe teren propriu, în returul semifinalelor Ligii Campionilor. În prima manșă echipa engleză s-a impus cu 4-3. Înaintea meciului de mâine, Ancelotti a oferit un interviu.

Una dintre întrebări a fost legată de momentul retragerii. „După Real da, probabil mă voi retrage. Dar dacă Real mă păstrează aici zece ani, atunci voi antrena timp de zece ani.

Dar mi-aș dori să fiu cu nepoții mei, să plec în vacanțe cu soția mea. Sunt atât de multe lucruri de făcut, dar pe care le-am lăsat deoparte.

Îmi doresc să merg în multe locuri în care nu am fost niciodată. De exemplu, nu am fost în Australia sau la Rio de Janeiro. Vreau s-o vizitez mai des pe sora mea.

Din păcate, nu pot face toate acestea acum. Dar, în momentul în care mă retrag, voi alcătui o listă cu toate lucrurile pe care vreau să le fac”, a declarat tehnicianul pentru Prime Video, interviu preluat și de RMC Sport.

Carlo Ancelotti ar amâna momentul retragerii dacă va antrena la CM din 2026

De-a lungul timpului, Carlo Ancelotti a pregătit numai echipe de club, 10 la număr. Singura la care a revenit a fost Real Madrid. Italianul nu a pregătit niciodată o echipă națională. La începutul carierei de antrenor, în 1992, a fost asistentul lui Arrigo Sacchi la naționala Italiei.

Ancelotti recunoaște că nu ar refuza să pregătească o formație care va juca la competiția de peste patru ani. „Da, ar putea exista o echipă naţională, dar este prematur să vorbim deocamdată”, a adăugat el.

Competiția din 2026 va fi organizată de Canada, Statele Unite și Mexic. Soția lui Ancelotti, Mariann Barrena McClay, este canadiancă, ei căsătorindu-se în 2014 la Vancouver. Până atunci, însă, tehnicianul se gânddește la meciul de mâine cu Manchester City.