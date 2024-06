Cătălin Cîrjan a vorbit despre experiența sa la Rapid: „Nu mi s-a spus un motiv exact pentru care nu joc!”

Cătălin Cîrjan a sosit în România în vara anului 2023. Atunci, tânărul jucător era cedat de Arsenal la Rapid, sub formă de împrumut.

Experiența sa la formația din Giulești nu a fost una tocmai reușită. Recent, tânărul fotbalist a vorbit despre aventura sa la echipa bucureșteană.

„Nu mi s-a spus un motiv exact pentru care nu joc!”

„A fost un sezon dificil pentru mine, n-aș vrea să vorbesc foarte multe, e în trecut. A fost dificil pentru că nu am jucat cât îmi doream. Cred că am început foarte bine cu domnul Mutu, după au fost niște schimbări și nu a mers așa cum mi-am dorit eu.

Ce știți voi, știu și eu. Nu cunosc foarte multe. Am avut discuții cu antrenorii, nu mi s-a spus un motiv exact pentru care nu joc. Eu m-am antrenat în fiecare zi, am dat totul, dar din păcate nu a fost să fie și lăsăm în urmă ce s-a întâmplat. Nu am plecat cu un gust amar de la Rapid.

(n.r.-A fost o problemă lipsa de comunicare dintre tine și domnul Bergodi?) Se poate, nu vreau să vorbesc mai mult despre ce s-a întâmplat cu domnul Bergodi”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform Digi Sport.

Cătălin Cîrjan este din această vară noul jucător al celor de la Dinamo București.