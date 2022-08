Câte bilete a vândut FCSB pentru meciul cu Viking! MM Stoica a făcut marele anunț: ”Ne aşteptăm să fie în jur de 30.000!”

FCSB va juca meciul contra lui Viking din play-off-ul Conference League cu ambele peluze închise. UEFA a decis asta, după ce un suporter al FCSB-ului ar fi afișat la meciul precedent din Conference League un simbol neonazist. MM Stoica susține că până în acest moment s-au vândut 15.500 de bilete.

”Ne aşteptăm să fie în jur de 30.000!”

”15.500 de bilete până în acest moment s-au vândut. Ne aşteptăm să fie în jur de 30.000. Am făcut concesie la UEFA. Nu am fentat nimic. Totul e legal. Fiind închise peluzele, am forţat puţin. De regulă, când se închide o peluză, se închide peluza gazdelor. Dar având în vedere faptul că noi eram obligaţi să băgăm suporterii norvegieni… Noi pierdem 1500 de locuri cu zona tampon. Ei vor sta în Peluza Nord, unde a fost steagul ălă.

Noi am fost recidivişti şi ne-am comportat exemplar. Când delegatul pentru securitate strânge mâna tuturor celor care au fost implicaţi în organizarea partidei şi ne felicită şi spune că nu a fost nicio problemă. A doua zi te trezeşti cu raport de rasism. Am scos steagul ăla în câteva secunde.

Probabil că mai scoatem bilete şi la case. Că nu e normal. Sunt oameni care nu au acces online. Sunt pensionari care vor să vină cu nepoţii la meci. În primele 31 de minute au fost 6.000 de bilete vândute. Asta este viteză mai mare, interes mai mare decât la meciul cu Chelsea, care era record”, a spus MM Stoica în exclusivitate, la Orange Sport.