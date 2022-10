Cați bani are de recuperat Gigi Becali de la FCSB: ”Tavi poate să coste 100 de milioane, dar acum nu face nici 2 lei!”

Gigi Becali a investit mulți bani la FCSB.

Patronul FCSB a fost activ și în această toamnă pe piața transferurilor.

Omul de afaceri a dezvăluit că ar fi pe plus, dacă ar vinde jucătorii acum.

”Nu am cum să pierd. La ora asta am vreo 5 milioane de euro dați și 10 milioane de dolari dați atunci când am luat-o de la Talpan. Deci 15 milioane. Dacă vând jucătorii, însemană că sunt în câștig.

Pot să intru în Liga Campionilor. Tavi poate să coste 100 de milioane, dar acum nu face nici 2 lei. Eu dacă îl vreau pe Tavi Popescu, nu dau niciun ban”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.