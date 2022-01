Caz cumplit în fotbal! Un jucător a fost diagnosticat cu leucemie: ,,Sunt la jumătatea drumului”

Un fotbalist de naţională trece prin momente cumplite. La 24 de ani, jucătorul a fost diagnosticat cu leucemie, iar în acest sens a făcut o serie de noi precizări.

David Brooks, internaţional galez şi legitimat la englezii de la Bournemouth, a dezvăluit care este starea sa de sănătate. Acesta se bucură de sprijinul de care are parte din partea oamenilor şi anunţă că a progresat destul de mult cu tratamentul pe care îl urmează.

,,Un an nou fericit tuturor! Am simțit că acum este momentul să vă spun despre progresul meu după ce am fost diagnosticat cu leucemie în octombrie.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris după ce au aflat de diagnosticul meu. Am fost copleșit de mesajele de susținere primite în această perioadă foarte dificilă din partea familiei, prietenilor, coechipierilor și celor de pe rețelele de socializare.

În acest moment mă aflu sub tratament și, chiar dacă sunt abia la jumătatea drumului, am progresat mult și totul arată bine și pozitiv.

Am păstrat legătura cu toți cei de la Bournemouth și de la echipa națională și aștept să văd un final bun de sezon atât din partea clubului, cât și din partea echipei naționale.

Mulțumesc din nou pentru dragostea și susținerea voastră. Sper să vă pot da alte vești bune în următoarele luni.”, a scris David Brooks, pe Twitter.