Caz șocant în fotbalul românesc: un primar a zidit ușile de la vestiarul echipei

Rivalitatea dintre două echipe ale unei localități din judeţul Timiş l-a determinat pe primar să zidească uşile vestiarului echipei pe care nu o agreează.

Liviu Tomulea, primarul din Iecea Mare, a zidit ușile de la vestiarul echipei Viitorul

Este vorba de Liviu Tomulea, edilul din Iecea Mare, care a găsit o metodă originală de a-i ține departe pe fotbaliștii de la Viitorul Iecea Mare: a zidit vestiarul.

Ca urmare, desfășurarea meciurilor echipei Viitorul este sub semnul întrebării, pentru că este greu de crezut ca AJF Timiș să permită ca fotbaliștii și arbitrii să se schimbe pe teren sau să-și facă nevoile ascunși după copacii din jurul stadionului, informează renasterea.ro.

Nicolae Chiriță, cel care susține clubul Viitorul, este foarte deranjat de această situație. „S-a supărat domnul primar și a pus oamenii să zidească vestiarul, ca să nu putem intra. Nu îi place de echipa noastră, pentru că nu are control asupra ei și susține cealaltă formație din localitate, Progresul, căreia i se acordă toate privilegiile”, a precizat el.

Chiriță spune că s-a construit un nou vestiar, celor de la Viitorul cerându-li-se o taxă lunară de 6.000 de lei pentru a-l folosi. În schimb, cei de la Progresul au acces gratuit, deși sunt tot o echipă privată, după cum susține Chiriță.

El nu înțelege de ce se practică o astfel de discriminare, mai ales că majoritatea fotbaliștilor de la Viitorul sunt din tineri din comună.

Și primarul are o explicație. „Am zidit ușile pentru că exista pericol de surpare și se putea ajunge la o tragedie. Eu nu vreau să am probleme așa cum a avut domnul Nicolae Robu la Timișoara din cauza că s-a prăbușit acea poartă la furtuna din urmă cu câțiva ani.

Cei de la Viitorul trebuie să plătească dacă vor să folosească stadionul. Progresul este echipa Consiliului Local și nu trebuie să achite nimic, așa este normal. Nu știu unde se vor dezbrăca cei de la Viitorul, dar vestiarul trebuia zidit, pentru siguranță”, a spus edilul.