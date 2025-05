Ce a declarat Laszlo Dioszegi în presa din Ungaria despre plecarea lui Dorinel Munteanu de la Sepsi OSK

Laszlo Dioszegi a vorbit în presa maghiară despre decizia neinspirată de a-l aduce pe banca echipei pe Dorinel Munteanu.

„Numirea lui Munteanu a fost o idee proastă. Din nefericire, trebuie să recunoaștem asta, însă am fost forțați la acel moment să facem asta. Cu greu am fi găsit atunci antrenori disponibili, care să fie dispuși să preia echipa noastră.

Din nefericire, Munteanu are o abordare complet diferită față de ceea ce echipa noastră este capabilă să facă. Noi am avut însă încredere în el că va redresa echipa. A pierdut patru dintre cele cinci meciuri și nu am avut de ales. A trebuit să facem încă o schimbare. (…)

De fapt, eu am chemat întreaga echipă în birou și i-am întrebat pe jucători cum văd situația în care ne aflăm. Dar nu i-am pus să voteze! Am fost curios să văd câți dintre ei au încredere în antrenor.

Dacă Munteanu a pierdut încrederea vestiarului, nu avea sens să continuăm împreună. De aici a apărut zvonul că jucătorii ar fi votat pentru demiterea antrenorului.

După această conversație, am decis imediat că e nevoie de o schimbare. Pentru mine, echipa este cea mai importantă. Ne îndreptăm spre retrogradare și orice minut de întârziere este în detrimentul echipei.

Dacă nu aș încerca tot ce e posibil, înseamnă că nu aș fi un patron bun. Acum, singura soluție a fost o schimbare”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit .