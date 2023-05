Ce a dezvăluit Ilie Poenaru despre Rareș Pop, fotbalistul care s-a prăbușit pe teren: ”La el e altă problemă și poate lumea nu știe”

Rareș Pop s-a prăbușit în timpul meciului UTA Arad – Hermannstadt, scor 1-0, din play-out-ul Superligii, în minutul 73.

Fotbalistul nu a fost atins de niciun alt jucător de pe teren, iar după ce a fost luat cu ambulanța, medicii au constatat că Pop a cedat din cauza epuizării.

Ilie Poenaru, unul dintre antrenorii care l-au pregătit pe mijlocaș în sezonul actual, a oferit mai multe declarații legate de situația fotbalistului.

„Copilul este ok, el nu are probleme, din punctul meu de vedere și știm că i s-au făcut toate analizele, amănunțite. La el e altă problemă și poate lumea nu știe, dar el este obosit, are o stare foarte mare de oboseală, este suprasolicitare la el.

Acest copil se trezește la 6 dimineața, merge la școală, apoi la ora 9:30 – 10:00 vine la antrenament și după aceea, în funcție de programul pe care îl are la școală, mai sunt două ore și el se duce și acele două ore. Deci el ajunge acasă la 3-4 după-amiază. Școală, concentrare.

E un copil de nota 10, e un copil foarte inteligent, foarte bun la școală„, a spus Ilie Poenaru, la Liga Digisport.