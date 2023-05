Ce a postat Andrei Ivan, pe Instagram, după meciul cu FCSB

Andrei Ivan, fotbalistul Universității Craiova, a atras criticile specialiștilor în fotbal și a multor fani, după ce s-a făcut de râs la penalty-ul ratat în meciul cu FCSB, pe „Ion Oblemenco”.

După ratarea halucinantă , Andrei Ivan a reacționat pe Instagram și a avut un mesaj dur pentru cei care l-au contestat.

Acesta a urcat pe rețelele de socializare un videoclip cu Zlatan Ibrahimovic care le transmitea un mesaj contestatarilor săi.

„Dacă vrei să fiu băiatul rău, voi fi băiatul rău. Dacă vrei să fiu băiatul bun, voi fi băiatul cel bun. Dar nu am nicio problemă să fiu amândouă.

Uneori e mai bine să fii băiatul cel rău pentru că atunci știi cu adevărat ce crede o persoană despre tine.

Pentru că atunci când ei spun că te plac, nu știi dacă te plac cu adevărat, dar atunci când îți spun că te urăsc, știi cu adevărat că te urăsc.

I-am făcut pe cei care mă urăsc să devină fanii mei. Asta e problema mea. Am nevoie de mai mulți hateri”, spunea Zlatan Ibrahimovic în videoclipul postat de Andrei Ivan pe Instagram.

„Always by your side! Never give up”, a transmis Anda, soția lui Andrei Ivan, pe rețelele de socializare. Aceasta a mai adăugat și următorul mesaj. „Ești mai puternic decât crezi, mai capabil decât ai visat vreodată și mai iubit decât ți-ai putea imagina vreodată”.