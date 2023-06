Ce a spus Adrian Mutu după ce a marcat de două ori în amicalul România All-Stars – Galatasaray Legends 4-4: „Fantezia rămâne!”

Vineri, 2 iunie, a avut loc la Cluj meciul amical dintre România All-Stars – Galatasaray Legends. Partida s-a încheiat la egalitate (4-4).

Adrian Mutu, autorul a două goluri în acest meci, a oferit o primă reacție la finalul demonstrației. Iată ce a spus „Briliantul”.

„Fantezia rămâne!”

„Frumos! A fost o atmosferă frumoasă, mă bucur de această gală. Mi-era dor să joc fotbal. Mă bucur că am făcut spectacol. A fost o seară fantastică. Când înscrii, probabil e cel mai frumos pentru un atacant. În afară de goluri, mă bucur că ne-am revăzut, că am stat puțin de vorbă și am făcut puțină mișcare.

Avem un respect deosebit pentru dânsul (n.r. pentru Anghel Iordănescu). E un amical. Nu a trebuit să oferim mai mult decât spectacol. Și cred că am reușit! Chiar dacă fizic nu mai putem, valoarea se cunoaște. Fantezia rămâne”, a declarat Adrian Mutu, pentru ProTv.