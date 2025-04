Ce a spus Cătălin Cîrjan, după eșecul cu Rapid: ”Astea sunt scuze!”

Rapid s-a impus în fața lui Dinamo, pe Arena Națională, scor 1-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Elvir Koljic, în minutul 31, din pasa lui Nea.

După meci, Cătălin Cîrjan a oferit mai multe declarații.

„Suntem foarte dezamăgiți. Ne-am creat ocazii, ca în meciurile trecute. Ei au jucat pe contraatac. Am avut 1-1, Perica cu portarul. La fel ca în meciul trecut (n.r. cu FCSB). Am încercat, puteam fi mult mai agresivi, în prima repriză am fost moi.

Astea sunt scuze, dacă zicem de absențe, doar că ne-am creat ocazii în a doua repriză. Ne vom antrena mai bine.

Nu ne așteptam să fie așa, cum nimeni nu se aștepta să fim în play-off. În repriza a doua am avut un rol mai avansat, îmi doream mai mult din acest meci. Mă simt bine oriunde mă pune ‘Mister’ (n.r. Zeljko Kopic) să joc.

La începutul campionatului toți ziceau că ne vom lupta la retrogradare.

Noi intrăm pe teren și dăm totul. Și ei sperau și noi speram, nu ne așteptam să intrăm cu 3 eșecuri în play-off”, a declarat Cîrjan, la finalul partidei.

Rapid este pe locul 5 în clasament, cu 27 de puncte.

În schimb, Dinamo este pe locul 6, cu 26 de puncte.