Ce a spus Chivu, după ce Inter a învins Red Diamonds la CM al cluburilor cu un gol în minutul 90+2

Antrenorul român Cristian Chivu a obținut prima sa victorie cu echipa italiană de fotbal Inter Milano, 2-1 cu formația japoneză Urawa Red Diamonds.

„Băieții m-au făcut mândru”, a recunoscut fostul mare fundaș român

Meciul a avut loc pe Lumen Field din Seattle, în Grupa E a Campionatului Mondial al Cluburilor, competiție găzduită de Statele Unite.

Inter a avut o posesie a mingii covârșitoare, 66% față de 23% (11% disputată), iar raportul șuturilor a fost de 26-5 (dintre care doar 4-3 pe poartă).

Urawa, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei în 2022, a deschis scorul prin Ryoma Watanabe (11) și a condus mai bine de o oră, timp în care finalista UEFA Champions League din acest sezon nu a reușit să trimită vreun șut pe poartă.

Doi argentinieni au marcat golurile victoriei, Lautaro Martinez (78) și Valentin Carboni (90+2). Inter a avut și o bară, în prima repriză, prin Lautaro Martinez (15).

Chivu nu a contat în acest meci pe Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Denzel Dumfries, iar Acerbi, Bastoni și Mhitarian s-au aflat pe banca de rezerve.

„Japonezii au jucat un meci bun, am încercat în toate felurile să creăm confuzie pentru o echipă foarte organizată. A fost un meci dur. După intrarea lui Pio Esposito am apelat și la jocul aerian, iar în final am câștigat, pentru că am crezut în victorie până la final.

Băieții m-au făcut mândru, au dat tot ce au avut. E dificil să vorbești despre tactică și sisteme împotriva unei echipe care s-a apărat în careu. Mi-a plăcut că în prima repriză băieții au folosit toată lățimea terenului și atacul în profunzime.

Voiam să folosesc aceeași tactică în repriza secundă, dar am introdus al doilea atacant pentru a umple mai bine careul și a folosi mai mult centrările”, a transmis Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

Vicecampioana Italiei a remizat cu mexicanii de la Monterrey în primul meci (1-1). În celălalt meci al grupei, River Plate și Monterrey au remizat fără goluri marcate, iar pe 26 iunie, de la ora 4:00, au loc partidele Inter – River Plate și Urawa – Monterrey.