Ce a spus Claudiu Bălan după ce a aflat că Daniel Oprița îl vrea la Steaua: ”Mă bucur că mă apreciază!”

Bălan a plecat de la FC U Craiova 1948. Oprița a spus că ar fi interesat de serviciile atacantului, iar jucătorul a reacționat câbd a aflat această veste.

”Acolo joacă Gugu, cel care a fost căpitan la noi la Craiova și am jucat amândoi împreună la FC Universitatea Craiova (FC U Craiova 1948 – n.r.). După ce am reziliat cu Știința, am mai fost cautat de câteva echipe din Liga 2.

Cu domnul Oprița am mai lucrat pe la Reșita și mă bucur că mă apreciază. Însă, nu am fost cautat de nimeni de la Steaua, dar telefonul meu este în continuare deschis.

Orice ofertă este bine venită pentru mine, iar eu le voi analiza pe toate și voi lua cea mai bună decizie”, a spus Claudiu Bălan, în exclusivitate pentru ProSport.