Ce a spus Cristina Neagu înaintea ultimului meci acasă din Liga Campionilor

Handbalista Cristina Neagu, care se va retrage la finalul sezonului, va juca ultimul meci pe teren propriu în Liga Campionilor, chiar duminică, în ziua de Paşte.

Cristina Neagu are 1.221 goluri marcate în Liga Campionilor

Într-un interviu acordat site-ului CSM Bucureşti, Neagu vorbeşte despre anii petrecuţi şi performanţele obţinute la campioana României. 8 ani a jucat la CSM, exact numărul pe care îl poartă pe tricou.

Ajunsă în 2017 la CSM Bucureşti, Cristina Neagu a fost mereu un simbol pentru handbalul feminin din întreaga lume. După 8 sezoane şi 767 de goluri marcate în tricoul CSM Bucureşti, căpitanul va spune adio din vară sportului pe care l-a iubit cel mai mult.

Acum se află în faţa unuia dintre cele mai importante meciuri ale sezonului în Liga Campionilor şi ultimul pe parchetul Sălii Polivalente pentru Cristina în competiţia continentală.

Integral interviul cu Cristina Neagu este următorul.

Ne aflăm în faţa ultimului tău meci la Polivalentă în Liga Campionilor, în tricoul lui CSM Bucureşti, ţi-l mai aminteşti însă pe primul?

Sincer, nu-mi mai amintesc foarte multe din primul meu meci, parcă am jucat cu Krim, nu? Ştiu că la un moment dat am făcut o aeriană cu Bella, asta îmi amintesc cel mai bine din primul meu meci. Şi în ceea ce priveşte faptul că este ultimul meu joc în Sala Polivalentă, în Liga Campionilor, da, pe lângă faptul că este ultimul meci, este unul foarte important şi pentru echipă, turul sferturilor de finală. Este şi ziua de Paşte, şi sper ca oamenii să găsească timp să vină să ne susţină, pentru că avem mare nevoie de ei. Sper să fie un meci bun al nostru, cu un rezultat bun şi să mă bucur 100% de această partidă.

Ai venit la Bucureşti în 2017 din postura de căpitan al naţionalei României şi de superstar al lui Buducnost, cu care atinseseşi Final4 în toate cele 4 sezoane, cu trofeul câştigat în 2015. CSM era câştigatoarea din 2016 şi a învins Buducnost în finala mică în 2017. Toate acestea au însemnat o presiune în plus pentru tine?

Nu, din contră. Aveam experienţă, jucasem cu Buducnost în toate ediţiile de Final4, jucasem şi două finale de Liga Campionilor, una am şi câştigat-o. Sigur că tot contextul venirii mele în România, notorietatea de care am avut parte, totul cumva a însemnat o presiune în plus, dar nu am resimţit această presiune efectiv în teren. Am venit într-un moment foarte bun al carierei mele, eram practic în cea mai bună formă, îmi doream să joc bine pentru CSM Bucureşti şi, normal, să ne calificăm în următorul Final4.

Eşti singura handbalistă care a ieşit golgheterul Ligii Campionilor în 3 sezoane diferite. De asemenea, eşti prima în ierarhia marcatoarelor all-time şi printre puţinele jucătoare cu peste 1000 de goluri înscrise. Ce înseamnă golul pentru tine, Cristina?

Cred că golul e cumva în ADN-ul meu. Sunt inter de meserie, şi aşa, în teorie, interii trebuie să înscrie multe goluri. Cumva asta a fost arma mea de-a lungul carierei, deşi mie îmi place foarte mult să ofer şi pase de gol, dar, la final, ştiţi cum e, golul se pune pe tabelă.

Ai avut şi momente grele în perioada petrecută la CSM Bucureşti. Privind în urmă, care ţi s-a părut ţie cel mai greu moment din toată această perioadă?

Cu siguranţă, cel mai greu moment a fost accidentarea pe care am suferit-o la finalul anului 2018 şi mai ales anul care a urmat, în care lucrurile nu au decurs aşa cum m-am aşteptat. Am stat 10 luni în afara terenului, am revenit, începuse să mă simt bine cu genunchiul, apoi a venit pandemia, s-a întrerupt sezonul. Dar da, dacă ar fi să mă uit în urmă, acesta ar fi cel mai greu moment.

Şi, tot retrospectiv, care au fost cele mai grele adversare din cariera ta şi de ce?

Nu ştiu dacă îmi vine cineva neapărat în minte, pentru că am întâlnit multe jucătoare bune de-a lungul carierei mele. Am prins mai multe generaţii de jucătoare, dar chiar nu aş putea numi pe cineva în mod special, acum. Dar cert este că am jucat împotriva multor jucătoare foarte bune de-a lungul carierei.

Ai mai jucat în Final4 cu Buducnost, dar şi cu CSM. De mai multe ori drumul echipelor la care activai s-a oprit în sferturi. Ce ar însemna pentru tine un ultim Final4 în acest ultim sezon ca jucătoare activă?

Îmi doresc foarte mult să ajungem în Final4. Sigur, pentru mine este şi ultima şansă să mai ajung în Final4-ul Ligii Campionilor, dar cred că şi noi, echipa CSM Bucureşti, ne dorim foarte mult să ajungem în Final4, după câţiva ani în care poate am fost de multe ori aproape, dar nu am reuşit să ne calificăm. Ar fi probabil un sfârşit aproape perfect al carierei mele, să mergem în Final4, trăiesc cu această speranţă şi îmi doresc foarte mult lucrul acesta.

Team Esbjerg, adversara din sferturi, a fost prezentă la ultimele trei Turnee F4. A oprit CSM în sferturi în 2022 şi în 2023, în 2022 doar la un gol diferenţă. La ce să ne aşteptăm de data aceasta din dubla cu campioana Danemarcei?

Consider că am fost aproape de fiecare dată în meciurile cu Team Esbjerg. Să ne gândim că am jucat împotriva lor şi în grupe, acum câţiva ani, şi mereu meciurile au fost strânse: ba am câştigat noi la un gol, ba ele. Ne-am întâlnit şi în sferturi, s-au mai schimbat şi echipele între timp şi la ele şi la noi. Cred că o să fie o dublă interesantă, că meciurile vor fi destul de strânse şi că, cine va greşi cel mai puţin şi va gestiona presiunea cel mai bine, va reuşi să se califice.

După atâtea sezoane jucate în cea mai puternică întrecere handbalistică intercluburi, cum ai caracteriza Liga Campionilor?

Este cea mai puternică întrecere de handbal intercluburi la nivel european. Orice echipă îşi doreşte să performeze în această competiţie. În decursul anilor, s-a schimbat sistemul întrecerii, dar da, este competiţia râvnită de toate cluburile şi trofeul este dorit de toate cluburile bune care investesc şi care îşi doresc să ajungă acolo, în Final4.

Eşti iubită de suporteri, petreci foarte mult timp pentru a oferi autografe după meciuri. Tricourile tale se văd în tribune îmbrăcate de copii, de tineri şi de vârstnici. Eşti respectată în toate arenele din Europa. Ce mesaj le transmiţi fanilor Cristinei Neagu?

Aş vrea să le mulţumesc pentru susţinere. Simt dragostea şi aprecierea lor de fiecare dată, iar toate lucrurile astea mă fac să mă simt specială. Sper să fie alături de mine şi de CSM Bucureşti în ultimele meciuri din acest sezon. După cum bine ştiţi, mă retrag şi nu vor mai avea ocazia să mă vadă pe terenul de handbal decât în aceste ultime partide din acest sezon.

Înaintea dublei cu Team Esbjerg, din 20 şi 27 aprilie, Cristina Neagu are 1.221 goluri marcate şi este lider în continuare în cursa pentru titlul de golgeter all-time al competiţiei.