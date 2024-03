Ce a spus Daniel Oprița despre situația de la Steaua: ”Aștept să mă sune”

CSA Steaua nu s-a calificat în play-off-ul Ligii 2, însă ”Militarii” au încheiat sezonul regulat cu o victorie, scor 2-1 cu Tunari.

Contractul lui Oprița se va încheia în vară, dar antrenorul a declarat că șefii nu au discutat despre o eventuală prelungire.

Tehncianul a precizat că obținerea dreptului de promovare este o condiție importantă pentru prelungirea contractului.

”Nu am discutat cu nimeni despre prelungire. A fost dezamăgire, nu m-am gândit la lucrul ăsta, a fost și întreruperea asta, nu am avut stare să mă gândesc la ce va fi pe viitor. Nu pot eu să spun ce va gândi conducerea. Aștept să mă sune și să discutăm despre ce se va întâmpla, ce proiect va fi, ce șanse sunt să se obțină dreptul de promovare, am înțeles că ar fi ceva șanse.

Ar fi important, aș vrea, am luat Steaua din Liga a patra și să o las în SuperLigă ar fi ceva foarte important pentru mine, mi-aș dori acest lucru, sper să se realizeze cât mai repede, chiar din următorul sezon”, a spus Daniel Oprița, pentru Pro TV.

”În momentul ăsta nu, dar au fost discuții și la Liga 2. În iarnă, au fost discuții și la Liga 1, dar am zis că rămân, pentru că mi s-a transmis de la club că, până nu mi se termină contractul, nu pot să plec. Nu au fost dispuși să renunțe.

Oricine își dorește, mi-aș fi dorit să fac pasul cu Steaua (n.r. în SuperLiga României), să pot promova în prima ligă și acolo să avem un parcurs cât mai bun. Steaua în prima ligă ar fi altceva, cu aceste condiții care sunt aici, cu suporterii care sunt aici”, a adăugat antrenorul celor de la CSA Steaua.