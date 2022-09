Ce a spus Daniel Oprița după ce s-a impus în fața celor de la Dinamo: ”Suntem pe primul loc!”

Dinamo a primit vizita celor de la CSA Steaua în cadrul etapei a 6-a din Liga 2. „Câinii” au pierdut cu 1-2 în fața „militarilor”, continuând seria meciurilor pierdute pe teren propriu.

Ghezali a deschis scorul pentru Dinamo (min 41). CSA Steaua a revenit în joc foarte repede, marcând prin Șt. Pacionel (min. 44). Lovitura decisivă a fost dată de Chipirliu (min. 51). În urma acestei partide, CSA Steaua urcă pe primul loc, cu 13 puncte, în timp ce Dinamo rămâne pe locul 12 cu doar 6 puncte.

La finalul meciului, Daniel Oprița a oferit o primă reacție.

”Prima repriză a fost a lor. La noi s-a văzut frica, au fost mai agresivi decât noi. Am fructificat ocaziile pe care le-am avut. L-am felicitat pe Burcă pentru că din nimic a făcut ceva. Şi ei puteau să ne bată, că a fost un meci echilibrat. Suporterii lor îşi doreau la fel ca ai noştri… A contat foarte mult că am egalat înainte de pauză, altfel am intrat în a doua repriză.

Pot să spun că şi Dinamo a făcut un meci bun azi. Vreau maxim de fiecare dată. Şi pe cei de la Dinamo vreau să îi felicit, sunt pe drum bun. Ştiu prin ce trece Burcă, cum a luat echipa etc… Nu e bine să te bucuri de răul altora. Le mulţumesc suporterilor, ne-au împins de la spate. Nu ştiu (n.r. despre viitor), jucătorii trebuie să joace în continuare, să nu se plângă, au salarii. Suntem pe primul loc, vedem”, a declarat Daniel Opriţa după meci.