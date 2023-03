Ce a spus George Pușcaș după ce a marcat în Serie B: ”Lucrez foarte bine cu Alberto Gilardino!”

Fundaşul Radu Drăguşin şi atacantul George Puşcaş au marcat pentru formaţia Genoa în meciul câştigat, luni, pe teren propriu, scor 3-0, cu echipa Cosenza, în etapa a 28-a din Serie B.

După meci, George Pușcaș a oferit mai multe declarații și a dezvăluit cine îl ajută să fie mai decisiv în fața porții.

”Sunt fericit că am marcat pentru că aceste meciuri devin dificile dacă nu le închizi. Dar am jucat un fotbal frumos și am făcut niște faze interesante. Lucrez foarte bine cu Alberto Gilardino și cu Massimo Coda pentru că ambii știu ce mișcări trebuie să facă un atacant. Dar campionatul încă nu s-a terminat, mai sunt meciuri în care trebuie să evoluăm bine.

Depun multă energie pentru a mă mișca mult în față, vreau să îmi ajut colegii. În prima repriză a trebuit chiar să mă deplasez în flancuri.

Trebuie să fiu gata pentru echipă și mereu pregătit să marchez, dar și să înțeleg toate momentele jocului”, a spus Pușcaș, conform presei italiene.