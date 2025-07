Ce a spus Ianis Zicu la finalul cantonamentului Farului de la Bansko

După o săptămână în care a alternat antrenamentele cu partidele de verificare, Farul revine vineri în țară, urmând ca luni să se reia pregătirea la Baza Sportivă a Academiei Hagi.

„Mi-aș fi dorit să avem la dispoziție mai mult timp pentru pregătire”, recunoaște tehnicianul

A fost un cantonament bun pentru toți componenții echipei, de acumulări fizice înaintea unui sezon care se anunță dificil.

A fost, de asemenea, o bună oportunitate și pentru conducerea tehnică a de urmări fiecare dintre jucătorii aflați în acest stagiu de pregătire montan, oferindu-se minute în jocurile de verificare fiecăruia dintre cei 27 de jucători aflați în lot.

Cum în această perioadă au avut loc și unele schimbări în cadrul lotului, noii sosiți Ramalho sau Pellegrini, alături de cei care au revenit după împrumuturi, precum Maftei, Tănasă, Duțu sau Dănuleasă, s-au putut integra pentru o omogenizare rapidă a echipei, mai ales că au mai rămas numai 10 zile până la primul joc oficial din sezonul 2025-2026 al Superligii.

Totuși, cum perioada de transferuri se va încheia de abia în luna septembrie, la Farul ar mai putea ajunge în perioada următoare și alți jucători.

„A fost un cantonament reușit, în care am putut urmări toți jucătorii aflați la dispoziție. Am disputat și câteva jocuri amicale, am încheiat acest stagiu cu o victorie și acest lucru ne oferă încredere pentru viitor.

Nu voi face nominalizări în privința unuia sau altuia care mi-a plăcut mai mult, pentru mine contează echipa ca întreg.

Mi-aș fi dorit să avem la dispoziție mai mult timp pentru pregătire până la primul joc oficial, dar nu se poate, astfel că trebuie ca până la jocul cu Botoșani să fim la nivelul dorit”, a spus antrenorul Ianis Zicu.