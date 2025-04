Ce a spus Koljic după ce a adus cele 3 puncte Rapidului: ”Merităm”

Rapid s-a impus în fața lui Dinamo, pe Arena Națională, scor 1-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Elvir Koljic, în minutul 31.

După meci, Elvir Koljic, marcatorormlui unicului gol, a oferit mai multe declarații.

”Pentru noi ce contează sunt cele trei puncte. Cu siguranţă sunt fericit că am marcat, că am ajutat echipa, dar eu zic că toţi băieţii am făcut o treabă bună. S-a lucrat şi la antrenament această centrare a lui Onea. Am urmărit centrarea şi am dat gol.

Dinamo are o echipă valoroasă, care a jucat bine în sezonul regulat şi care merită să fie în play-off. Acum am fost noi puţin peste ei. Merităm să fim şi mai sus, dar mai sunt meciuri de jucat. ”Am simţit puţin la picior (n.r. disconfort), dar nu cred că este ceva grav. Am vorbit cu doctorul şi a spus că mai bine să ies şi să nu risc nimic”, a spus Koljic, la finalul meciului.

Rapid este pe locul 5 în clasament, cu 27 de puncte.

În schimb, Dinamo este pe locul 6, cu 26 de puncte.