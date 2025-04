Ce a spus Lucas Vazquez, după eliminarea din Champions League

Real Madrid a fost învinsă de Arsenal, scor 1-2, iar englezii s-au calificat în semifinalele UEFA Champions League, scor 5-1 la general.

După meci, Lucas Vazquez a oferit mai multe declarații.

„E un moment dificil. Am încercat să întoarcem rezultat, dar a fost un meci dur. Nu am avut atât de multe ocazii, au fost și multe întreruperi ale jocului. Ne-a lipsit claritatea în joc, nici nu am fost foarte răbdători.

Arsenal a venit aici să se apere. În prima repriză nu au arătat nimic. În a doua repriză, ei au găsit drumul spre victorie. Înfrângerea face și ea parte din fotbal. Noi am dat tot ce am avut mai bun. Atmosfera a fost minunată, anul viitor ne vom întoarce mai puternici. Echipa e unită și mai avem obiective în joc”, a declarat Lucas Vazquez, citat de AS.