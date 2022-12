Ce a spus Luis Enrique după eșecul surprinzător al Spaniei contra Japoniei: „Au avut ceea ce şi-au dorit!”

Japonia a produs o nouă surpiză la CM 2022. După ce au câștigat în prima etapă cu scorul de 2-1 în fața Germaniei, niponii au repetat isprava și în ultima etapă, doar că de data aceasta contra Spaniei.

Luis Enrique, selecționerul ibericilor, a oferit o primă reacție după meciul care a plasat-o pe Spania doar pe locul 2 în grupă.

„Au avut ceea ce şi-au dorit!”

„Au fost 5 minute de lipsă totală de control, chiar şi de panică. Dacă ar fi avut nevoie să mai înscrie două goluri, cu siguranţă ar fi făcut-o. Au fost 5 minute nebune. S-au închis bine şi ne-a fost foarte greu. Au avut ceea ce şi-au dorit. Am vrut să egalăm sau să câştigăm, dar nu am putut. Am fost departe de ceea ce îmi doresc. Dacă ar fi avut nevoie de trei goluri, ne-ar fi dat trei. După acest meci, nu prea am ce să sărbătoresc”, a declarat Luis Enrigue, în cadrul unei conferințe de presă.