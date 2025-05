Ce a spus Mircea Rednic după partida cu Petrolul: ”Pe ultraşi nu-i înţeleg!”

UTA Arad a învins luni, pe teren propriu, scor 2-0, Petrolul Ploiești, în ultimul meci al etapei a şaptea din play-out-ul Superligii.

Gruparea ploieștenilor a deschis scorul, prin Irobiso, în minutul 35, dar golul a fost anulat după analiza VAR. Gazdele au lovit decisiv în repriza secundă.

Arădenii au înscris în a doua repriză, în minutul 59, prin Poulolo, iar Zsori a închis tabela în minutul 67.

La finalul meciului, Mircea Rednic a oferit mai multe declarații.

“Ne-am prezentat bine fizic, ofensiv şi defensiv. Am înscris din faze fixe, că nu-mi aduc aminte de când n-am mai marcat din corner. La pauză nu am avut motiv să fac schimbare, că echipa chiar a jucat bine, iar azi am fost inspirat.

Noi aici am avut probleme, că am fost obligat să fac schimbări pe zonă centrală, iar fundaşii au fost puşi la unu contra unu, iar aici am avut probleme şi mi-am dat seama. Poulolo şi Benga au jucat bine, eficient, simplu.

Lumea e liniştită acum, nu mai sunt probleme cu banii şi de aici au pornit problemele noastre. Stăm bine şi băieţii cred că au înţeles.

Nu e despre presiune, acasă ne-am dorit prea mult, am rămas descoperiţi şi ne-au surprins, că în sezonul regulat punctele le-am făcut afară.

Pe ultraşi nu-i înţeleg, reacţia lor de la Sibiu. Sunt un antrenor implicat, ştiţi situaţia de aici şi ce probleme am avut. Îmi pare rău că jucătorii n-au reacţionat profesiniost, chiar şi cu probleme. Când vrei să te antrenezi după ce nu te antrenezi e greu, că nu mai ai ritm. Am fost de acord cu semnalul dat, dar când e vorba despre fotbal nu poţi să nu te prezinţi şi din cauza asta am avut de suferit”, a spus Mircea Rednic, după UTA – Petrolul 2-0.

UTA Arad este pe locul 6 în play-out, cu 27 de puncte, iar Petrolul este pe locul 6, cu 28 de puncte.