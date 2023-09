Ce a spus Neluțu Sabău după egalul cu Universitatea Craiova: ”Sunt mulţumit!”

Echipa Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

În minutul 31, Nicuşor Bancu a deschis scorul pentru olteni.

În minutul 90+1 Nistor a egalat, iar scorul final a fost 1-1.

La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău a oferit mai multe declarații.

”O primă repiză în care am jucat destul de modest. Nu am avut ritm, destul de timizi. Am jucat lent, nu am jucat din două atingeri. Am ajuns cu puţini jucători în preajma careului. Am pierdut mingi, i-am pus pe contraatac.

O primă primă repriză clar controlată de Craiova, a doua controlată de noi. Am dominat. Am avut curaj să jucăm. Puteam să pierdem şi jocul.

Sunt mulţumit de jucători în repriza a doua. Cu teamă l-am introdus pe Dan Nistor. Voiam să joace doar 30 de minute. La fel şi cu Alex Chipciu.

Ei sunt doi jucători importanţi, doi lideri. Sunt jucători care pot face diferenţa. L-am văzut suferind mult pe Ovidiu Bic.

Nu ai cum să nu-i consideri importanţi. Eu cred că vom arăta foarte bine. A venit acest Ilie, care arată bine şi fizic”, a spus Ioan Ovidiu Sabău