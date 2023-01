Ce a spus Nicolae Dică după a doua victorie consecutivă în Superligă: ”Luptăm la fiecare meci!”

Echipa CS Mioveni a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a 23-a din Superligă. Este a doua victorie consecutivă pentru Nicolae Dică pe banca dâmboviţenilor

La finalul meciului, Dică a oferit mai multe declarații.

”Luptăm la fiecare meci. Ceea ce am pregătit ne-a ieșit în multe momente. Cei de la UTA Arad pun presiune, jucau pe teren propriu, dar am știut ce să facem, să le punem probleme pe contraatac, cu jucători cu tehnică bună, Benchaib, și cu viteză, Rusu. Am pus probleme, am dat două goluri, ne-am creat ocazii. E important că și în a doua repriză le-am pus probleme. Nu le-am dat șansa să aibă multe ocazii.

A venit acel gol, când un mijlocaș al nostru trebuia să fie acolo. E important că suntem într-un moment bun. Vom încerca să scoatem puncte la fiecare meci. Deocamdată nu am obținut nimic. Sunt două victorii. Îi felicit pe băieți pentru atitudine. Au venit opt jucători noi, disciplină, muncă multă, pregătim foarte bine jocurile.

Doar așa putem reuși să ne îndeplinim obiectivul. Credem în noi, am crezut de când am venit, deocamdată suntem pe un drum bun, dar trebuie să fim la fel de uniți, să muncim și să fim modești. Este mai greu, am adus și mulți jucători. Am încercat să îi integrăm cât mai repede. Este o presiune pe noi, dar avem doar de câștigat din partidele care urmează pentru noi”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.