Ce a spus Porumboiu despre golul controversat al Japoniei contra Spaniei: „Trebuie să acceptam asta!”

Japonia a învins Spania cu 2-1 în ultimul meci din grupele CM 2022. Al doilea gol al niponilor a ridicat semene de întrebare în lumea fotbalului mondial.

Mai exact, arbitrul a anulat golul în primă fază, dar după consultarea VAR, a decis să îl valideze, deși mingea trecuse de linia de tușă. Iată ce a spus Adrian Porumboiu, fostul arbitru FIFA.

„Trebuie să acceptam asta!”

„Nici cu lupa nu ne puteam da seama. Din reluări, am spus că este afară. Am văzut o imagine în care se vede că mingea ar fi depășit linia, se vede. Ce am văzut din derularea jocului, am zis că este în afara terenului, că a depășit linia porții. Dar tehnologiile astea sunt cele care nu mint, trebuie să acceptam asta.

Până la urmă, dacă suntem corecți, tehnologiile astea fac ca acele greșeli umane sau intenționate să dispară. Trebuie să respectăm tehnologia, nu are niciun interes subiectiv, să spun așa. Sunt reguli care trebuie respectate. Ne ajută în multe situații și multe erau intenționate, să știți”, a declarat Adrian Porumboiu, pentru Pro Arena.