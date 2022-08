Ce a spus Rădoi după ce a nu a putut să o califice pe Universitatea Craiova în grupele Conference League: ”Trebuia să fim mult mai deștepți!”

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupele Europa Conference League după ce a fost învinsă dramatic de formaţia israeliană Hapoel Beer-Sheva cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, joi seara, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1 (0-0, 0-0), la finalul prelungirilor, joi seara, pe Toto Turner Stadium din Beer-Sheva, în manşa secundă a play-off-ului. La finalul meciului, echipa lui Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

”Partida a decurs aşa cum ne-am aşteptat, diferită de primul tur. În prima repriză ne-a fost teamă să avem o circulaţie a balonului şi am jucat cu mingi lungi. Cei de la Beer-Sheva au fost agresivi şi au rămas sus. În repriza a doua am echilibrat jocul, dar avem probleme la finalizare. Nu am fost cei mai inspiraţi la pasa finală.

În seara asta am avut avantaj şi trebuia să fim destul de abili să păstrăm acel avantaj până la pauză. Trebuia să fim mult mai deştepţi la acea lovitură liberă. La penaltiuri este o loterie, o ruletă rusească.

Noi trebuia să fim destul de abili ca să păstrăm acel avantaj pană venea pauza. Asta nu ne garanta că reușeam și a doua repriză să câștigăm. Dar trebuia să fim mult mai deștepți la acea fază. E clar că aici e lipsa de experiență și putem învăța din aceste partide

Aceste meciuri trebuie să ne întărească, pentru că în momentele grele se arată caracterele puternice. Urez succes lui Beer-Sheva, respect pentru jucători, staff şi suporteri”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.