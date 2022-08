Ce a spus Simona Halep după ce a fost eliminată de la US Open: ”Puteam să revin!”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (5 WTA, cs 7) a fost eliminată în primul tur la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.

Dubla câștigătoare de turnee de Mare Șlem a fost învinsă de ucraineanca Daria Snigur (124 WTA, venită din calificări) cu 2-6, 6-0, 4-6. Meciul a durat o oră și 42 de minute, iar românca a fost de nerecunoscut în primul set, când a fost condusă cu 0-3, după două break-uri ale adversarei. Halep a salvat două mingi de set pe propriul serviciu la 1-5, dar Snigur a încheiat conturile în următorul game.

Jucătoarea născută în Constanța a făcut o adevărată demonstrație de tenis în setul secund, în care nu a cedat niciun game, dar a căzut, iar în decisiv. La 3-5, Halep a salvat două mingi de meci pe propriul serviciu, dar drumul ei la US Open s-a încheiat când Snigur a urmat la serviciu, care la 40-30 a câștigat punctul care a dus-o în turul secund.

La finalul partidei, Halep a încercat să explice înfrângerea pe care a suferit-o.

”Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut nişte mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate… Nu prea a sărit mingea şi a jucat destul de iute.

Aş putea să mai spun că nu am găsit soluţii pentru meciul de astăzi şi îmi pare rău că am pierdut, bineînţeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi şi cred că a meritat să câştige pentru că pe final am făcut şi nişte greşeli destul de uşoare.

Puteam să revin, nu se ştia ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluţia potrivită astăzi. E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă nişte lovituri pe care nu prea le-am aşteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei.

Are un tenis destul de ciudăţel, dar destul de bun, pune presiune şi loveşte mingea din orice poziţie, dă foarte bine. Totul m-a surprins şi, din păcate, nu am reuşit să găsesc soluţii astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viaţa şi ăsta e sportul, mergem înainte”, a declarat Simona Halep, potrivit Eurosport.