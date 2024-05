Ce a spus Sorana Cîrstea după ce a fost eliminată în primul tur la Roland Garros: ”Am simțit că mi-a băgat cineva un cuțit!”

Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi favorită 28, a fost eliminată, marţi, în primul tur la Roland Garros, al doilea grand slam al anului.

Cîrstea, în vârstă de 34 de ani, a fost învinsă în runda inaugurală de Anna Blinkova (Rusia – 24 de ani), 45 WTA, scor 6-3, 3-6, 7-6 (10/5).

Meciul a durat două ore şi 30 de minute.

În competiţia de simplu de la Roland Garros au rămas Irina Begu şi Ana Bogdan, calificate în turul doi.

”Nu a fost un meci de care să vreau să-mi amintesc… Am început bine, 3-0. La 3-2 am pus călcâiul, la care am probleme încă din februarie, cumva, nu știu, încercând să plec de la o minge, și am simțit că mi-a băgat cineva un cuțit.

Și, de acolo, a fost un pic complicat pentru că inițial m-am speriat. Apoi am chemat fizio, mi-a pus un tape, am zis, ușor-ușor, să trag de mine pentru că e un turneu important, chit că nu sunt 100%…

A fost un meci pe care l-am avut în mână, am avut foarte multe ocazii, inclusiv în setul decisiv, am avut 6-5, 30 egal, acolo ar fi trebuit să fiu un pic mai atentă, iar în super-tiebreak de la 5-4 am făcut mult prea multe greșeli neforțate, nepermis pentru experiența mea și nivelul meu. Asta este, a fost o zi proastă, o zi dificilă, însă asta este, mergem mai departe”, a spus Sorana Cîrstea, conform Eurosport.