Ce a spus Sorin Cârțu după ce Mihai Rotaru l-a criticat pentru declarațiile făcute: ”Mi se pare exagerat. E aiurea”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, l-a criticat pe Sorin Cârțu, președintele echipei, din cauza declarațiilor făcute înaintea ultimei runde din play-off-ul Superligii.

Cârțu a spus că nu regretă afirmațiile făcute după partida CFR Cluj – Farul Constanța. Mai mult decât atât, el a părut nemulțumit de spusele lui Rotaru.

„Am făcut comentariul respectiv mai mult în glumă. Am spus că erau două echipe cu stări de spirit diferite (n.r. – CFR Cluj și Farul), nu m-am referit niciodată că Farul nu și-ar apăra șansele corect.

N-am pentru ce să-mi cer scuze lui Hagi sau Popescu, pentru că nu i-am acuzat cu nimic. Am spus că sunt stări emoționale diferite, așa am interpretat situația înaintea meciului.

Dacă am fi învins aseară pe Sepsi, ce ar fi însemnat, că am destabilizat CFR-ul sau Farul? Am lucrat indirect la succesul echipei? A fost doar un comentariu în glumă, n-a fost o treabă serioasă. În situația în care câștigam partida, era meritul meu?

Normal că nu mi-a picat bine (n.r. – reacția lui Mihai Rotaru). E aiurea! N-am avut discuții deocamdată cu domnul Rotaru. Mi se pare exagerat, peste tot trebuie să fie un acar păun!

Dacă nu înțelegi niște declarații, nu pot să mă apuc acum să despart în silabe! Sunt responsabil pentru ceea ce declar, întotdeauna, dar nu sunt responsabil pentru ceea ce înțelege cineva.

Am întrerupt contracte de sute de mii de euro din cauza unor vorbe sau a unor greșeli din partea mea. Sub nicio formă nu sunt vinovat acum! Accept anumite comentarii, chiar dacă nu sunt de acord cu ele”, a spus Sorin Cârțu, pentru Fanatik.