Ce are Gigi Becali în spatele casei: ”Dacă te duci la el, zici că eşti la grădina zoologică!”

Fostul șef de la LPF, Dumitru Dragomir, a dezvăluit care Gigi Becali în spatele casei. El a rămas uimit de ce a văzut. Patronul FCSB și-a creat o adevărată grădină zoologică acasă. Dragomir este în relații foarte bune cu Becali și deseori face afaceri cu el.

”Gigi Becali a îmbătrânit datorită fotbalului. El duce o viaţă monahală. Eu îl cunosc. Am fost la el acasă acum câtva timp, am văzut ce animale, ce căprioare, ce iepuri, ce de-astea are în curte. Este o nebunie.

Dacă te duci la el, zici că eşti la grădina zoologică. Are grijă el de ele. S-a transformat formidabil. Eu îl cunosc de 35 de ani. E o transformare fenomenală. Să ştiţi că şi credinţa asta, mai ales dacă ai şi succes cu ea, te ajută”, a dezvăluit Dumitru Dragomir pentru Orange Sport.

Mitică Dragomir a comentat numirea lui Nicolae Dică pe banca FCSB-ului: ”Și-a luat un antrenor de viitor!”

”Becali a gândit foarte bine, Dică vine de la echipa națională, e fost fotbalist. Și-a luat un antrenor de viitor. Că el e subordonat total patronului… ăsta e sistemul capitalist, noi, în gândire, nu ne-am debarasat de sistemul comunist. Nu vedeți că Becali umple stadionul?

La Steaua se duc 200 de oameni, la FCSB vin cu miile. Însă nu cred în valoarea fotbaliștilor pe care i-a adus. De exemplu, pe fundașii centrali nu i-aș fi luat nici la Divizia B.

Becali, cu strategia lui, are succes. E peste tot, pe toate rețelele sociale, în presă, iar când toți au căzut, el a rămas. Și e criticat de cei care nu se pricep, nu la fotbal, la problemele economice, pentru că, la fotbal, e adevărat, mai are scăpări”, au fost cuvintele lui Mitică Dragomir, potrivit Playsport.