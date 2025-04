Ce au spus jucătorii de la ”U” Cluj înainte de partida cu Universitatea Craiova

FC Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni sâmbătă seara, cu începere de la ora 20:00, într-o nouă confruntare „studențească”, a patra din acest sezon. La conferința de presă de vineri, Ovidiu Bic a trasat obiectivul „Șepcilor roșii” pentru această partidă, dar și pentru finalul sezonului, se arată pe site-ul oficial al echipei.

”Nu este un meci special, este un meci foarte important. Într-adevăr, am pierdut acolo cu 3-0 și trebuie să avem reacție. Ne așteaptă un meci greu, sunt o echipă cu calitate, cu jucători foarte buni. Sperăm ca mâine să câștigăm și să facem fericiți suporterii. Ne dorim să facem meciuri cat mai bune. Nu ne gândim la victorie în primul rând, sincer, ne gândim să facem un meci cât mai bun, să se bucure suporterii de fotbal și la final vom fi răsplătiți. Cu siguranță, va fi un meci intens, disputat. Trebuie să fim agresivi, să avem atitudine și vom obține un rezultat pozitiv. Un loc de cupe europene ar fi ceva extraordinar pentru noi, ar fi o încununare a ceea ce am reușit sezonul acesta. Cred că în momentul acesta suntem favoriți și trebuie să câștigăm mai multe puncte decât Rapid”, a spus Ovidiu Bic.

Mijlocașul sosit chiar de la Universitatea Craiova anticipează un duel echilibrat și intens.

”Cunosc foarte bine ce este acolo. Își doresc în fiecare an să câștige campionatul. O să fie un meci dificil, noi ne propunem să jucăm într-o cupă europeană, ei mai au șanse la campionat și o să fie un duel intens. Baiaram și Mitriță sunt jucători care au calitate foarte mare, dar nu ne luăm măsuri speciale. Noi trebuie să fim o echipă foarte unită, să câștigăm fiecare duel și cu siguranță vom obține ceva la final”, a completat jucătorul „Șepcilor roșii”.

Bic a vorbit și despre prestația sa din Giulești, după revenirea din accidentare.

”Nu este nicio rețetă. Chiar dacă nu am făcut cu echipa, m-am pregătit, am făcut cu antrenorii și mă bucur că am reușit să fac un meci bun și să câștigăm în Giulești. A avut Nistor o problemă și mă bucur că am putut să ajut echipa. În ultimul timp, nu am reușit să facem jocuri foarte bune, dar sper ca meciul din Giulești să fie o reactivare, să avem moral bun și să facem un meci bun mâine.”