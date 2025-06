Ce decizii a luat Comisia de Disciplină FRF la final de sezon

Întrunită miercuri, 04 iunie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri, potrivit site-ului oficial al celor de la LPF:

Tescan Dragoș Vs. AS FC Buzău – Neexecutare Decizie CR – În temeiul 85.art.1 lit.a coroborat cu art.24.C.1.a din RSTJF, se sancţionează clubul AS FC Buzău cu penalitate sportivă de 3.000 lei şi se acordă un termen de graţie de 5(cinci) zile, pentru efectuarea integrală a obligaţiei de plată către jucătorul Tescan Dragos. Termen 25.06.2025.

Itu Cătălin Vs. ACSM Politehnica Iași – Neexecutare hotărâre CNSL – Închide procedura.

Stancu Ionuț Cristian Vs. FC Rapid 1923 SA – Neexecutare Hotărâre TAS – Termen 11.06.2025.