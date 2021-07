Ce fel de relaţie a existat între Cristi Borcea şi Bianca Drăguşanu! Mărturisirea vedetei

Bianca Drăguşanu, una dintre cele mai râvnite femei din România, a dezvăluit ce fel de relaţie a existat în trecut între ea şi Cristi Borcea, fostul finanţator al lui Dinamo.

Fără să-i dea numele, Bianca Drăguşanu a scos la iveală faptul că fostul acţionar al echipei din Ştefan cel Mare i-ar fi făcut avansuri cu ceva ani în urmă.

Potrivit dezvăluirilor sale, acest episod ar fi avut loc în perioada în care vedeta era măritată cu Victor Slav. Un alt fost dinamovist care a trecut prin viaţa Bincăi Drăguşanu a fost Adrian Cristea.

,,E un bărbat cu care toate femeile rămân gravide când se întâlnesc. Nu vreau să-i rostesc numele aici că se supără nevasta lui, e însurat și are copii. De altfel, are mulți copii. Nu am avut niciodată niciun fel de intersectare a drumurilor.

Nu m-a sunat şi nici nu mi-a dat SMS. Eu îmi schimb foarte des telefonul. Nu sunt genul acela de femeie căreia să-i placă asocierile astea. Nu sunt eu cea mai curtată femeie, cea mai frumoasă. Sunt foarte ocupată şi nu sunt o femeie accesibilă.”, a declarat Bianca Drăguşanu, pentru Kanal D, la emisiunea ,,Teo Show”.