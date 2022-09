Ce i-a promis Omrani lui Dică: ”S-a urcat pe cântar!”

Nicolae Dică a declarat că deși Billel Omrani are câteva kilograme în plus, fotbalistul roș-albaștrilor i-a promis că va obține în scurt timp greutatea necesară, după ce a fost cântărit la vizita medicală.

”Mai trebuie să spun eu despre Omrani? Când vine un jucător cu atâtea trofee, un jucător de valoare, nu trebuie să mai spun eu cum e Omrani. Nu are așa multe kilograme în plus, are câteva, mi-a promis că le va da jos.

S-a urcat pe cântar la vizita medicală. Este bine că există concurență pe posturi, jucătorii se antrenează mai bine, să intre în echipă. Avem un lot bun. Am încredere în lot”, a afirmat Nicolae Dică.