Ce i-au reproșat jucătorii FCSB-ului arbitrului Adrian Cojocaru, după meci: ”Probabil nu mai era gol”

Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a tras concluziile după finalul partidei.

„Un meci început perfect, din minutul 1, am controlat prima repriză. Ei nu prea au ajuns la poartă, cred că au un singur șut pe poartă. Am făcut pasul în spate mult prea devreme, zic eu, au pus presiune, au dat acel gol.

Din ce am înțeles, Tamm, când a degajat mingea, a dat în adversar, tușierul a intervenit și a zis că e corner. O să vedem ce e de făcut, eu nu am văzut faza. Nu am reușit să câștigăm pentru că am întâlnit o echipă bună, care a pus presiune pe noi spre final. Acum nu știu cât contează faptul că a fost corner. Probabil nu mai era gol, dar asta e.

În seara asta meritam să câștigăm, până în minutul 90 nu au ajuns la poartă. Asta este, ne montăm, câștigăm următoarele meciuri și vom ajunge acolo sus. A trebuit să ne apărăm, îmi pare rău că n-am reușit să o facem până la final”, a spus Ștefan Târnovanu.