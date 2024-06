Ce îl sperie pe Sorin Cârțu înaintea meciului cu Slovacia

Sorin Cârțu, fostul atacant al României, a analizat înfrângerea naționalei cu Belgia, scor 0-2, și a prefațat partida cu Slovacia, din ultima etapă a grupelor EURO 2024.

„Am rămas cu o părere de rău, nu am fost parcă… Am început forte prost, am avut o primă repriză de nerecunoscut având în vedere ce am jucat cu Ucraina. Am fost surprinşi de atitudinea lor, i-aş fi văzut mai încrezători. Am fost surprins de faptul că am primit nişte goluri după nişte comportamente naive. La primul gol nu au avut blocaj pentru el şi m-a surprins asta.

În prima repriză n-am arătat nimic, ne-au dominat. A doua repriză a fost altceva. Dar s-a greşit vizavi de Lukaku. Nu l-am văzut pe Drăguşin într-o evoluţie foarte bună aseară.

Am fost surprins de evoluţia lui Stanciu. Sunt în continuare pentru Drăguş, care arată ca un atacant, dar mă aşteptam mai mult.

(n.r. – facem 0-0 cu Slovacia?) Putem face mai mult, e meciul cel mai greu, ai şi şansa asta de a te califica, şi ei depind de rezultatul ăsta, dar îmi e frică de ADN-ul nostru la meciurile ăstea importante”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.