Ce își propune Simona Halep la plecarea spre Indian Wells: „Nu mă gândesc să câștig turnee”

Simona Halep a plecat spre California, acolo unde va participa la turneul de la Indian Wells, în perioada 4 – 17 octombrie.

Sportiva ce recent a împlinit 30 de ani a declarat că obiectivul ei principal nu este acela de a câștiga turneul, ci vrea să-și recapete întâi tonusul competițional, cel avut înainte de multiplele probleme medicale.

De asemenea, constănțeanca a vorbit și despre relația pe care o are cu antrenorii cu care pregătit în ultima perioadă, Daniel Dobre și Adrian Marcu.

”Îmi doresc să joc bine, m-am antrenat foarte bine în această perioadă. Am încredere, sunt pozitivă și sper să am un joc bun. Sper să fie și români. A fost un an foarte greu, mai ales după accidentările destul de mari. Nu mă gândesc să câștig turnee. Mai ales că încrederea, felul cum mă simt pe teren, nu e la nivelul maximum.

Sunt persoane dragi mie (n.r. Daniel Dobre și Adrian Marcu), deja am pus suflet în această echipă. Mă simt bine cu ei și sper să iasă totul bine. Am făcut câteva schimbări în joc, vreau să progresez din punct de vedere tactic, jucând atâția ani și stând anul acesta, poate mi-am pierdut timingul”, a declarat Simona Halep, la plecarea spre Statele Unite.