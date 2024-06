Ce l-a determinat pe Dennis Politic să semneze prelungirea cu Dinamo: „Contează foarte mult!”

Dennis Politic a sosit la Dinamo în vara anului trecut. Tânărul jucător a impresionat la echipa bucureșteană, fiind una dintre piesele de bază în sezonul recent încheiat.

Recent, fotbalistul „Câinilor” a dezvăluit ce l-a determinat să continue la formația din „Ștefan cel Mare”. Iată ce a spus.

„Contează foarte mult!”

„A fost o vacanță destul de scurtă, cea mai scurtă din cariera mea. E mereu frumos să te întorci, dar este mereu greu. Pre-sezonul este cea mai grea perioadă din punct de vedere fizic. Eu am încercat să mă deconectez, am încercat să mă relaxez și să am timp pentru mine și familie.

Mă bucur că mi-am prelungit contractul. M-am simțit foarte bine aici sezonul trecut, îmi place foarte tare clubul, fanii și sper ca începând din sezonul ăsta și să încercăm să aducem Dinamo acolo unde îi e locul. A durat un pic (n.r. să semnez), pentru că nu am vrut să vorbesc la momentul respectiv. Eram concentrat pe meciurile foarte importante pe care le-am avut atunci (n.r. barajul cu Csikszereda) și am așteptat să terminăm sezonul cu bine.

(n.r. Te-ai gândit să pleci?) Am avut gândul doar la Dinamo, m-am simțit foarte bine aici. M-am simțit dorit, m-am simțit apreciat și atunci când te simți bine nu ai de ce să schimbi.

Este un club enorm și fanii sunt special. În penultimul meci, pentru mine a fost ceva unic. Cred că doar momentul ăla descrie imensitatea acestui club.

Pot să spun că nu este rău, dar știu că pot mai mult de atât și de aceea îmi propun să fac un sezon mai bun. Sper să facem un sezon bun, atât eu, dar și echipa.

Nu vreau să-mi propun un număr exact, dar am spus că vreau să fiu mai bun decât anul trecut. Clar îmi propun mai mult de 8 goluri și două pase de gol. Sper și ca echipă să jucăm mai bine.

Contează foarte mult când te simți apreciat și dorit la un club. M-am simțit dorit de la început și mă bucur că i-am făcut fericiți pe fani. A contat mult în decizia mea știind că sunt unul dintre jucătorii pe care îi apreciază”, a dezvăluit Dennis Politic, pentru cei de la Digi Sport.