Ce l-a nemulțumit pe Ilie Poenaru după ce UTA a învins “U” Cluj Napoca: „Trebuie să lucrăm mai mult”

Echipa UTA Arad a învins FC U Craiova cu 2-1 (2-0), pe teren propriu, în Etapa a 7-a din Superligă, după golurile lui Philip Otele (9) şi Virgiliu Postolachi (45), respectiv, Gabriel Iancu (59).

„Trebuie să lucrăm mai mult la repriza a doua”, recunoaște Ilie Poenaru

Chiar dacă UTA s-a impus, antrenorul Ilie Poenaru a fost nemulțumit de prestația elevilor lui în partea a doua a meciului.

„Trebuie să recunoaștem că au fost două reprize diametral opuse. În prima am făcut tot ce trebuie, fizic, tactic, tehnic, am închis spațiile, le-am blocat verticalizarea, pentru că ei creează densitate foarte mare cu mijlocașii laterali la interior.

Era important sa blocăm zona centrală, unde sunt Achim și Asamoah, ca să nu poată să joace, pentru că de acolo vin toate acțiunile lor. E o echipă foarte bună, felicitări lui Marius.

În prima repriză, noi am fost mai buni, am marcat două goluri, mai puteam marca, dar a doua repriză, trebuie să recunoaștem că am început să coborâm liniile, nu am înțeles de ce.

Le-am spus să rămânem sus, să facem pressing, posesie, să temporizăm, să fragmentăm jocul și să le temperăm elanul. Au apărut apoi nesincronizări, nu i-am înțeles, am primit gol și am tremurat până la final, au avut și ei ocazii clare, dar important e ca am câștigat.

Suntem în creștere vizibilă și facem un joc care bucură publicul nostru, sunt incredibili, la ce atmosferă pot să facă.

Trebuie să lucrăm mai mult la repriza a doua și să gestionăm mai bine avantajul pe care îl avem. Acum suntem bine, dar e loc de mai bine. Trebuie să ne refacem cât putem de repede, că ne așteaptă un meci important la Mioveni, care a schimbat și antrenorul.

Cel mai important e că trebuie să aducem puncte din deplasare, suntrem datori aici. În afară de Sepsi, cu care am făcut remiză, ar fi minunat să spargem gheața și să legăm două victorii”, a declarat după meci Ilie Poenaru.